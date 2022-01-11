Эпидемиолог Хафизов предрёк всплеск заболеваемости ковидом в России из-за "омикрона"
По словам специалиста, случаи этого варианта коронавируса в РФ перестали быть исключительно завозными.
© ТАСС / Константин Андреев
Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в скором времени ожидается всплеск заболеваемости. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Сейчас всё-таки доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, подозреваю, мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране", — пояснил Хафизов в эфире телеканала "Россия 24".
Эпидемиолог добавил, что случаи "омикрона" в России перестали быть исключительно завозными.
Напомним, 11 января в России зарегистрировали первую тест-систему, выявляющую штамм ковида "омикрон". Она разработана в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Набор реагентов позволяет с высокой чувствительностью определять геноварианты "омикрона" в течение полутора часов.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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