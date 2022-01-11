Эпидемиолог Хафизов предрёк всплеск заболеваемости ковидом в России из-за "омикрона"

Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в скором времени ожидается всплеск заболеваемости. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Сейчас всё-таки доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, подозреваю, мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране", — пояснил Хафизов в эфире телеканала "Россия 24".

Эпидемиолог добавил, что случаи "омикрона" в России перестали быть исключительно завозными.