Псаки заявила, что Байдена информируют о ходе переговоров с Россией по безопасности

Президента США Джо ​​Байдена информируют о ходе переговоров с Россией в Европе, которые, в частности, касаются гарантий безопасности. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"[Президент Байден] пристально следит, он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров. Думаю, мы оценим то, к чему мы придём по завершении двух предстоящих раундов переговоров, которые планировались как серия из трёх", — отметила она.

Говоря о возможности новых телефонных переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, Псаки заметила, что таких планов пока нет.

"Мне нечего анонсировать вам сейчас", — отметила представитель Белого дома, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать "телефонного разговора между лидерами двух стран сейчас".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отмечал, что готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет. По его словам, было бы наивно полагать, что один раунд переговоров в Женеве даст исчерпывающий результат.

Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.