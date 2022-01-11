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Project Veritas: Компания из США изучала коронавирусы в Ухани до начала пандемии

По мнению расследователей, американские специалисты могут быть причастны к появлению CoViD-19.

11 января, 19:56

© ТАСС / AP

Американская неправительственная организация EcoHealth Alliance занималась изучением коронавирусов в нескольких лабораториях на территории США, а также в китайском городе Ухань до того, как там произошла первая вспышка ковида. Об этом сообщает портал OpIndia со ссылкой на организацию Project Veritas ("Проект "Истина").

Отмечается, что ещё в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA) с просьбой профинансировать исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами. Запрос был отклонён, так как в ведомстве сочли эту работу чересчур опасной и решили, что проект может нарушить запрет на проведение исследований, направленных на усиление способностей различных вирусов.

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Однако Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) под руководством главного инфекциониста страны Энтони Фаучи одобрил финансирование, после чего EcoHealth Alliance начала работу. Project Veritas считает, что специалисты компании могут быть причастны к началу пандемии. В их распоряжении оказалось письмо майора DAPRA Джозефа Мерфи, в котором говорится, что SARS-CoV-2 изначально представлял собой созданную США рекомбинантную вакцину для летучих мышей. По словам военнослужащего, после начала пандемии все данные о работе EcoHealth Alliance были засекречены.

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Ранее в ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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