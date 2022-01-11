В Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности

В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачёва.

"Первым человеком в Москве, который получил зелёный "паспорт негражданина" — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провёл в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", — цитирует общественницу РИА "Новости".

Хакимджанов рассказал, что родился в столице Таджикистана Душанбе, а в пятилетнем возрасте с семьёй переехал в Астрахань. Школу он не посещал.

"Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", — приводит Меркачёва слова мужчины.

Правозащитница добавила, что Хакимджанова поместили не в камеру, а в комнату временного содержания. По словам члена ОНК, в последний раз его задержали не за преступление, а из-за того, что полиция не смогла идентифицировать личность. Тогда и выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. Кроме того, Хакимджанов попросил помочь ему найти работу.

Закон о временных удостоверениях личности президент России Владимир Путин подписал в феврале 2021 года. Документы выдаются сроком на десять лет и позволяют работать без оформления разрешений.