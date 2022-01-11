Рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным

Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе (Ye), планирует посетить Россию и встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Об этом рассказал его советник порталу Billboard.

"Он намерен проводить в России много времени", — отметил Амир Судан.

Представитель рэпера добавил, что певец хочет сделать Россию своим "вторым домом". Предварительно визит запланирован на весну или лето. Отмечается, что артист намерен развивать в РФ бизнес-проекты и расширять контакты в музыкальной сфере. Помимо прочего, Канье Уэст хочет встретиться с Путиным и даже намерен пригласить президента на своё выступление в качестве "специального гостя". Также не исключается, что Уэст начнёт музыкальное сотрудничество с певцом Эмином Агаларовым.