Замгоссекретаря США Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

НАТО не угроза для России, если Россия не угроза для НАТО. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"НАТО не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО", — сказала Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

В преддверии переговоров России и НАТО, которые состоятся 12 января в Брюсселе, она заявила, что ни у кого нет права вето на приём в альянс новых членов, это решение зависит только от них самих.