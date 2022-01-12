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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

В преддверии переговоров России и альянса, которые состоятся 12 января в Брюсселе, она заявила, что ни у кого нет права вето на приём в НАТО новых членов, это решение зависит только от них самих.

11 января, 22:24

Военные учения НАТО © ТАСС / EPA

НАТО не угроза для России, если Россия не угроза для НАТО. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"НАТО не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО", сказала Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

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В преддверии переговоров России и НАТО, которые состоятся 12 января в Брюсселе, она заявила, что ни у кого нет права вето на приём в альянс новых членов, это решение зависит только от них самих.

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Ранее посол США в России Салливан исключил пересмотр принципов приёма новых членов в НАТО. Американский дипломат назвал это делом альянса и стран, желающих присоединиться к организации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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