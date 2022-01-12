ТАСС: Российские аптеки сообщили о проблемах с поставками антидепрессанта "Золофт"

В российские аптечные сети с октября 2021 года прекратились поставки популярного антидепрессанта "Золофт" (действующее вещество сертралин) производства американской фармкомпании Viatirs, сейчас в наличии есть небольшое количество данного препарата. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ПАО "Аптечная сеть "36,6", которое управляет аптеками под брендами "36,6" и "Горздрав".

"Золофт" в наличии есть, но в небольшом количестве: поставок препарата не было с октября", — уточнил представитель сети.

В свою очередь, коммерческий директор "Ригла" Наталья Бурдина рассказала, что в аптеках сети отмечается дефицит конкретного бренда — "Золофт". При этом нехватки других препаратов с действующим веществом сертралин не зафиксировано. Американская компания Viatirs, которая производит данный препарат, сообщила, что "Золофт" поступит на российские склады в течение двух месяцев, ориентировочно в середине марта этого года.

Как заявили в Росздравнадзоре, с 1 января прошлого года по 10 января нынешнего в гражданский оборот было введено свыше 847 тыс. упаковок "Золофта" в пяти лекарственных формах. По состоянию на 11 января 2022 года в обороте находится 181,5 тыс. упаковок. Кроме того, в период с 1 января 2021 года по 10 января 2022-го в гражданский оборот поступило свыше 1,4 млн упаковок антидепрессантов с действующим веществом сертралин в 12 лекарственных формах (более 633 тыс. упаковок находится в обороте сейчас). В ведомстве заметили, что писем по прекращению поставок "Золофта" не было, но в апреле 2021 года сообщалось о задержках.

Ранее "Фармацевтический вестник" сообщил, что дефицит "Золофта" возник ещё в декабре прошлого года. Viatris тогда подготовила письмо, в котором говорилось о сложностях с поставкой лекарства в дозировке 100 мг в фасовке по 28 таблеток и в дозировке 50 мг в фасовке по 28 и 14 таблеток. По данным издания, нехватка препарата могла возникнуть из-за повышенного спроса.