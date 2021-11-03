Смертельный дефицит: почему в России пропал жизненно важный препарат Пациенты с первичным иммунодефицитом (редким орфанным заболеванием) жалуются на дефицит лекарства "Иммуноглобулин человека нормальный". Эксперты говорят, что дело в пандемии и цене на препарат. 2 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Остались без лечения

Серёже Привалову из Москвы сейчас шесть лет. В два с половиной года он переболел ротавирусной инфекцией, а после неё получил целый букет новых заболеваний — от конъюнктивита до воспаления лёгких. Через полгода врачи выяснили причины всех этих недугов и поставили диагноз: первичный иммунодефицит, отягощённый синдромом Немо. Это наследственное заболевание, которое не выявили сразу после рождения.

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Суть диагноза заключается в том, что организм Серёжи сам не может бороться даже с простейшими инфекциями, каждое заражение протекает у него очень тяжело, а в худшем случае может привести к смерти. Единственным спасением для мальчика является ежемесячное внутривенное введение препарата на основе иммуноглобулина человека. По закону он входит в группу жизненно важных препаратов, которыми должно обеспечивать государство. По словам мамы Серёжи, до октября с этим проблем не было. Но когда она в очередной раз пошла в аптеку получать лекарство, ей ответили, что лекарства просто нет.

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С такой же ситуацией столкнулся и Андрей Улановский из Уфы. Диагноз поставили только в 2002-м, когда ему было 32. Лекарства он не получает с августа. В аптеке его поставили на отложенное обеспечение, то есть когда препарат поступит, то сообщат, но уже два с лишним месяца подвижек никаких. Как отмечают сами врачи, прерывание терапии — смертельно опасно.

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18-летний Иван Дмитроченко из Ленинградской области в детстве поборол страшное онкологическое заболевание — лимфому Беркитта. Позднее ему поставили диагноз: первичный иммунодефицит. Семья сейчас тоже обивает пороги чиновников с требованием предоставить им лекарства, которые обеспечат нормальную защиту организма от инфекций. У парня уже начались проблемы со здоровьем и обострились хронические заболевания.

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Что такое иммунодефицит?

По данным профильного благотворительного фонда "Подсолнух", один из 500 россиян рождается с генетическим врождённым заболеванием, которое влияет на работу иммунитета. Называется оно первичный иммунодефицит (ПИД). Им никак нельзя заразиться от другого человека, можно только унаследовать от родителей. Но ребёнок с ПИД может родиться и у абсолютно здоровых мамы и папы в результате случайной мутации в гене.

Первичный иммунодефицит — это когда естественная защита организма, иммунитет, от рождения не может в полной мере выполнять свои функции, человеку приходится сталкиваться с тяжёлыми инфекционными заболеваниями (пневмониями, гнойными отитами, абсцессами), причём эти инфекционные проявления развиваются из самых обычных простуд, бесконечно повторяются и каждый раз требуют антибактериальной терапии. Выявляют это заболевание как в раннем возрасте, в первые два года жизни, так и позднее, когда оно начинает себя проявлять.

Одним из основных способов внешнего поддержания иммунитета такого пациента являются инъекции иммуноглобулина человека нормального. Произвести его искусственно невозможно, его получают только из донорской крови. Её делят на компоненты и из плазмы выделяют иммуноглобулин. То есть таким образом иммунитет здорового человека переливается в организм больного и защищает его.

С чем связан недостаток препаратов?

По словам экспертов, недостаток иммуноглобулина наблюдается не только в России, но и во всём мире. Причин здесь несколько. Одной из главных называют пандемию коронавируса, которая длится уже более полутора лет. Количество доноров крови из-за введённых ограничений по всей планете резко снизилось. Соответственно, самого материала, из которого изготавливают лекарство, стало меньше. Во-вторых, плазму переболевших ковидом стали активно использовать для лечения коронавирусных больных. По данным аналитического агентства AlphaRM, если сравнивать закупки иммуноглобулина в 2019-м и 2020-м, то они выросли, тогда ещё сохранялись запасы донорской плазмы. А если сопоставить закупки препарата как государством, так и самими гражданами за первый квартал 2021 года — к аналогичному периоду в прошлом году, то падение из-за дефицита оказалось катастрофическим.

Важно отметить, что Россия — далеко не лидер по применению и закупкам иммуноглобулина. Так, согласно всё тому же исследованию AlphaRM, за прошлый год США произвели почти 200 г в пересчёте на 1000 человек, в России — в 25 раз меньше.

Эксперт в области рынка фармакологии Николай Беспалов в разговоре с Лайфом привёл ещё две причины сложившейся ситуации: недостаточное производство препаратов крови изначально и ценовая политика в области иммуноглобулина человека. Он входит в перечень жизненно важных препаратов, а значит, цены контролируются государством, поэтому внести изменения в расчёт стоимости лекарства бюрократически сложно. Если компании дорого по себестоимости производить этот товар и она не может изменить цену, то, вероятнее всего, она просто не будет его производить.

По сути, здесь требуется какое-то системное решение на уровне регулятора. Помимо зарегистрированной цены есть цена, по которой государство готово закупать эти препараты, эта цена тоже требует корректировки. Пока здесь не будет принято определённое решение, проблематика так и будет сохраняться Николай Беспалов Эксперт в области рынка фармакологии

Тревогу специалисты забили ещё год назад и уже тогда предсказывали грядущие перебои на рынке иммуноглобулина, то есть эту ситуацию предвидели, но профильные министерства то ли были слишком заняты борьбой с пандемией, то ли не захотели верить неутешительным прогнозам. В итоге, по данным опроса пациентов, с которыми работает благотворительный фонд "Подсолнух", 64,7% респондентов назвали главной проблемой недостатка препарата — отсутствие его на рынке, то есть недостаточные темпы производства. А на вопрос, связывают ли они это с пандемией, "да" ответили только 11,8%.

Решить проблему, как говорят специалисты, может только перерегистрация цен на препарат. Например, согласно госреестру предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, по определённым позициям зарубежный препарат стоит примерно в три раза дороже российского — 3700 рублей против 1319. Естественно, что российские производители будут заинтересованы отправлять свою продукцию на экспорт, а наше государство закупать её задорого не может.

К сожалению, на сегодняшний день в России не налажено производство качественного препарата иммуноглобулина в необходимом объёме, мы полностью зависимы от импорта. Поэтому фонд сразу начал работу как с органами государственной власти, так и с компаниями — держателями регистрационных удостоверений на российском рынке. На нашу просьбу объяснить причины, по которым поставки препаратов либо задерживаются, либо прекращаются все производители отмечали в том числе проблему неадекватных рынку предельно низких зарегистрированных отпускных цен Ирина Бакрадзе Президент фонда "Подсолнух"

По подсчётам Общества пациентов с первичным иммунодефицитом, проблема нехватки лекарства наиболее остро стоит в республиках Башкортостан и Мордовия, Нижегородской и Московской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском крае.

Что отвечают власти?

О расторопности компетентных органов в решении вопроса с поставками иммуноглобулина в России можно судить даже по ответу Министерства здравоохранения страны на запрос Лайфа. Чтобы разъяснить ситуацию, чиновники взяли двухнедельную паузу. И после неё ограничились лишь признанием проблемы и постановкой её на контроль.

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Примерно то же ответили и региональные чиновники от медицины маме Ивана Дмитроченко из Ленинградской области, когда она в очередной раз обратилась за помощью. Конкурсы на закупку проводят, но препарата нет. Проблема, разумеется, тоже на контроле.

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Сейчас мама 6-летнего Серёжи Привалова из последних сил пытается достать жизненно важный препарат для своего ребёнка и готова ехать за рубеж, чтобы его купить. Другой выход, который может избавить мальчика от пожизненной лекарственной зависимости, — пересадка костного мозга, который и отвечает за выработку иммунитета, но операция стоит больших денег. Сейчас семью пытается поддержать "Фонд помощи детям им. Примакова Е.М.", но из нужных 112 миллионов собрали только шесть.

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