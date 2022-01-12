Телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет
Обстоятельства и причины смерти журналиста не уточняются.
Михаил Зеленский © Mos.ru
Телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович.
"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", — написал Ефимович в "Фейсбуке".
Обстоятельства и причины смерти он не уточнил.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физкультуры на факультет "Спортивный менеджмент". Затем Зеленский учился в столичном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсах телерадиоведущих. С 1997 года работал на радио "Ностальжи", также вёл выпуски новостей на ТВЦ. Впоследствии Зеленский был ведущим программы "Вести" на РТР и телеканале "Культура". С 4 апреля 2011 года по 30 апреля 2013 года вёл программу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".
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