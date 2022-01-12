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В Греции раскрыли имя обвиняемого в убийстве киллера Александра Солоника

Речь идёт о 48-летнем уроженце Грузии, имеющем гражданство средиземноморской страны.

11 января, 21:15

© Pixabay

Арестованного по подозрению в организации убийства российского киллера Александра Солоника зовут Иоаким Карслиадис, он выходец из Грузии, однако имеет греческое гражданство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах средиземноморского государства.

"Это Иоаким Карслиадис, он родом из Грузии", заявил источник.

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Напомним, накануне стало известно, что в Греции арестован обвиняемый в убийстве киллера Солоника и фотомодели Светланы Котовой в 1997 году. Мужчину задержали в понедельник днём в международном аэропорту Македония в Салониках по прибытии на самолёте с Кипра. По сведениям местной полиции, ему 48 лет.

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Александр Солоник был одним из самых разыскиваемых Интерполом преступником. В 1995 году он сбежал из "Матросской Тишины". Его нашли убитым в феврале 1997 года в пригороде Афин. В мае того же года недалеко от виллы Солоника обнаружили расчленённое тело фотомодели, "мисс Россия – 96" Светланы Котовой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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