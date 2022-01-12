В Греции раскрыли имя обвиняемого в убийстве киллера Александра Солоника

Арестованного по подозрению в организации убийства российского киллера Александра Солоника зовут Иоаким Карслиадис, он выходец из Грузии, однако имеет греческое гражданство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах средиземноморского государства.

"Это Иоаким Карслиадис, он родом из Грузии", — заявил источник.

Напомним, накануне стало известно, что в Греции арестован обвиняемый в убийстве киллера Солоника и фотомодели Светланы Котовой в 1997 году. Мужчину задержали в понедельник днём в международном аэропорту Македония в Салониках по прибытии на самолёте с Кипра. По сведениям местной полиции, ему 48 лет.