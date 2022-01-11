Туристы из Танзании и Турции привезли в Уфу первые случаи "омикрона"
Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, все заражённые госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
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У троих туристов, прибывших в Уфу из Танзании и Турции, выявили новый штамм ковида "омикрон". Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Башкирии, все инфицированные госпитализированы.
"В республике выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них у двоих жителей Башкирии и один — у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные. В аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции", — сообщило ведомство на своей странице в "Инстаграме".
Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, все носители "омикрона" доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.
"Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Им проводится ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию", — добавили в ведомстве.
Напомним, 11 января в России зарегистрировали первую тест-систему, выявляющую штамм ковида "омикрон". Она разработана в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Набор реагентов позволяет с высокой чувствительностью определять геноварианты "омикрона" в течение полутора часов.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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