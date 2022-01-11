Туристы из Танзании и Турции привезли в Уфу первые случаи "омикрона"

У троих туристов, прибывших в Уфу из Танзании и Турции, выявили новый штамм ковида "омикрон". Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Башкирии, все инфицированные госпитализированы.

"В республике выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них у двоих жителей Башкирии и один — у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные. В аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции", — сообщило ведомство на своей странице в "Инстаграме".

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, все носители "омикрона" доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.

"Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Им проводится ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию", — добавили в ведомстве.