Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что силовики оказались неспособны дать отпор вооружённым людям во время массовых беспорядков в городе, поскольку не имели при себе боевого оружия. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

"У них были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было", — отметил глава города.

По словам Сагинтаева, в подавлении беспорядков был задействован только городской контингент силовиков, со стороны никого не привлекали. В Алма-Ате находились силы нацгвардии, службы полиции и определённый контингент военнослужащих-курсантов, но все они были без оружия.

"Когда на вас нападают с оружием, палками, прутьями, камнями и избивают. Когда останавливают пожарную машину, автобус, КамАЗ, выкидывают [водителя] и таранят [оцепления силовиков]. Когда они едут на легковой машине, со всех окон [с оружием], даже в багажнике, как натуральные боевики. Страшно", — описывает мэр обстановку в Алма-Ате 4–5 января.

Сагинтаев добавил, что нападавшие "шли воевать, а не митинговать", а также подчеркнул, что говорить о капитуляции силовиков некорректно.