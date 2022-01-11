"У них были щиты, дубинки": Мэр Алма-Аты Сагинтаев объяснил отсутствием оружия отступление силовиков во время погромов
Градоначальник подчеркнул, что "люди шли воевать, а не митинговать". По его словам, говорить о капитуляции силовиков некорректно.
Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев © ТАСС / Александр Астафьев / Пресс-служба Правительства РФ
Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что силовики оказались неспособны дать отпор вооружённым людям во время массовых беспорядков в городе, поскольку не имели при себе боевого оружия. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
"У них были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было", — отметил глава города.
По словам Сагинтаева, в подавлении беспорядков был задействован только городской контингент силовиков, со стороны никого не привлекали. В Алма-Ате находились силы нацгвардии, службы полиции и определённый контингент военнослужащих-курсантов, но все они были без оружия.
"Когда на вас нападают с оружием, палками, прутьями, камнями и избивают. Когда останавливают пожарную машину, автобус, КамАЗ, выкидывают [водителя] и таранят [оцепления силовиков]. Когда они едут на легковой машине, со всех окон [с оружием], даже в багажнике, как натуральные боевики. Страшно", — описывает мэр обстановку в Алма-Ате 4–5 января.
Сагинтаев добавил, что нападавшие "шли воевать, а не митинговать", а также подчеркнул, что говорить о капитуляции силовиков некорректно.
Ранее Бакытжан Сагинтаев рассказал, как 5 января попал под обстрел боевиков. В это время он вместе с коллегами и сотрудниками телеканала "Алматы" находился в автомобиле. В результате погиб один человек, ещё трое получили ранения.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. 11 декабря президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ начнётся 13-го числа. По его словам, основная миссия успешно завершена. Операция по выводу войск займёт не более десяти дней, добавил Токаев.
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