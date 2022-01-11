В подмосковных Люберцах нашли обезглавленное тело женщины

В подмосковном городе Люберцы найдено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает Mash.

Страшную находку сделали коммунальщики на улице Льва Толстого. Их внимание привлекли два факта: хозяйка одной из квартир несколько недель не выходила на связь, а из её жилища постоянно доносился лай собаки. При этом дверь квартиры была не заперта.

Коммунальщики вызвали сотрудников службы отлова. Тело 63-летней пенсионерки было обнаружено на кухне, голова находилась в другой комнате. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Собаку пришлось усыпить.