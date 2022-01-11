В подмосковных Люберцах нашли обезглавленное тело женщины
Неладное заподозрили коммунальщики, которые услышали, что из квартиры постоянно доносится лай собаки.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
В подмосковном городе Люберцы найдено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает Mash.
Страшную находку сделали коммунальщики на улице Льва Толстого. Их внимание привлекли два факта: хозяйка одной из квартир несколько недель не выходила на связь, а из её жилища постоянно доносился лай собаки. При этом дверь квартиры была не заперта.
Коммунальщики вызвали сотрудников службы отлова. Тело 63-летней пенсионерки было обнаружено на кухне, голова находилась в другой комнате. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Собаку пришлось усыпить.
Ранее расчленённое тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире. О пропаже старушки заявил её внук, женщина уехала в столицу и перестала отвечать на звонки.
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