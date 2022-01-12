Politico раскрыла состав "тайной помощи" Украине от США на 200 миллионов долларов

США в рамках оказания "тайной помощи" Украине планируют поставить радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на советника президента Незалежной Владимира Зеленского и представителя властей Соединённых Штатов, знакомого с подробностями данного шага.

Когда именно начнутся поставки, не уточняется. По данным издания, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий президента США Джо Байдена на списание бюджетных средств. Глава Белого дома имеет право поручить госсекретарю обратиться к министру обороны за отправкой числящегося за Пентагоном оборудования в страну, "находящуюся в опасности". Затем американская администрация должна уведомить конгресс, что "непредвиденная ситуация требует оказания немедленной военной помощи" другому государству.

Как уточняется, поставки дополнительной помощи Киеву в рамках 200 миллионов долларов ещё не начались, так как процесс списания средств завершился не так давно.