Politico раскрыла состав "тайной помощи" Украине от США на 200 миллионов долларов
По данным издания, эта сумма была утверждена в рамках полномочий президента США Джо Байдена на списание бюджетных средств.
© ТАСС / Константин Чергинский
США в рамках оказания "тайной помощи" Украине планируют поставить радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на советника президента Незалежной Владимира Зеленского и представителя властей Соединённых Штатов, знакомого с подробностями данного шага.
Когда именно начнутся поставки, не уточняется. По данным издания, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий президента США Джо Байдена на списание бюджетных средств. Глава Белого дома имеет право поручить госсекретарю обратиться к министру обороны за отправкой числящегося за Пентагоном оборудования в страну, "находящуюся в опасности". Затем американская администрация должна уведомить конгресс, что "непредвиденная ситуация требует оказания немедленной военной помощи" другому государству.
Как уточняется, поставки дополнительной помощи Киеву в рамках 200 миллионов долларов ещё не начались, так как процесс списания средств завершился не так давно.
Ранее Лайф пообщался с экспертами и узнал, на что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США. Речь идёт о 300 миллионах долларов. Незалежная получает военную помощь от США и других стран блока НАТО с 2014 года. Как правило, это нелетальное вооружение, а также старое советское оружие из стран бывшего Варшавского договора. Однако в последние годы на Украину поставляется уже и современное летальное оружие, которое, по мнению специалистов, может подтолкнуть Украину к неожиданным действиям.
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