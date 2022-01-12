Третий самолёт ВКС доставил из Казахстана в Москву ещё 86 россиян
Всего военно-транспортная авиация вывезла в РФ уже 2009 российских и иностранных граждан.
Самолёт Ил-76 эвакуационного рейса из Казахстана в Россию во время посадки на аэродроме Чкаловский © ТАСС / Сергей Карпухин
В Москву из Казахстана доставлены ещё 86 граждан России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан из Алма-Аты", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, граждане РФ прибыли в Казахстан на новогодние праздники и в командировки. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостиницах и у родственников. Россияне обратились к руководству контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке на родину.
Всего самолёты военно-транспортной авиации доставили из Казахстана в Россию уже 2009 российских и иностранных граждан.
Ранее эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе. Женщина отметила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна. Она добавила, что магазин её детей полностью разграбили и разорили, из него "было вынесено всё".
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