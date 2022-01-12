Henley & Partners: Российский паспорт вошёл в 50 лучших в рейтинге свободы поездок
Сейчас граждане РФ могут без визы въехать в 119 стран мира. Это позволило стране подняться в списке с 51-го на 46-е место.
Паспорт РФ © ТАСС / Владимир Гердо
Российский паспорт по итогам 2021 года поднялся на пять позиций в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners, которая ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений. Полный список опубликован на официальном сайте агентства.
Отмечается, что в минувшем году россияне получили право безвизового въезда в Пакистан. Таким образом, теперь граждане РФ могут без визы путешествовать по 119 направлениям. За счёт этого и изменения позиции в рейтинге других стран Россия переместилась в индексе Henley & Partners с 51-го на 46-е место.
Самыми лучшими для поездок названы паспорта Японии и Сингапура: обладатели гражданства этих стран могут без препятствий въезжать на территорию 192 государств мира. Следом идут Германия и Южная Корея — 190 государств. Верхние строчки индекса также заняли Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (по 189 стран), Австрия (188 стран), Португалия (187 стран) и Швейцария (186 стран).
Авторы рейтинга, который впервые был опубликован 17 лет назад, отметили, что сейчас в мире зафиксирован самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий. Так, без учёта коронавирусных ограничений владельцы паспортов стран-лидеров могут посещать без виз более 190 государств. При этом для граждан Афганистана, который находится на последнем месте, доступно лишь 26 стран.
Ранее сообщалось, что срок оформления российского паспорта решили сократить. С 1 июля время этой процедуры не займёт больше пяти дней.
Комментариев: 0