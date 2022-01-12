Henley & Partners: Российский паспорт вошёл в 50 лучших в рейтинге свободы поездок

Российский паспорт по итогам 2021 года поднялся на пять позиций в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners, которая ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений. Полный список опубликован на официальном сайте агентства.

Отмечается, что в минувшем году россияне получили право безвизового въезда в Пакистан. Таким образом, теперь граждане РФ могут без визы путешествовать по 119 направлениям. За счёт этого и изменения позиции в рейтинге других стран Россия переместилась в индексе Henley & Partners с 51-го на 46-е место.

Самыми лучшими для поездок названы паспорта Японии и Сингапура: обладатели гражданства этих стран могут без препятствий въезжать на территорию 192 государств мира. Следом идут Германия и Южная Корея — 190 государств. Верхние строчки индекса также заняли Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (по 189 стран), Австрия (188 стран), Португалия (187 стран) и Швейцария (186 стран).

Авторы рейтинга, который впервые был опубликован 17 лет назад, отметили, что сейчас в мире зафиксирован самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий. Так, без учёта коронавирусных ограничений владельцы паспортов стран-лидеров могут посещать без виз более 190 государств. При этом для граждан Афганистана, который находится на последнем месте, доступно лишь 26 стран.