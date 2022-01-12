В Посольстве РФ подтвердили, что телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане
Подробностей смерти журналиста в российской дипмиссии не сообщили, добавив, что находятся на связи с супругой Зеленского.
Михаил Зеленский © Instagram / mikhail_zelenskiy
Руководитель отдела дипмиссии РФ в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) Вячеслав Панков подтвердил, что российский телеведущий Михаил Зеленский скончался в этой стране.
"Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, о смерти Зеленского сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович. Телеведущему было 46 лет.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физкультуры на факультет "Спортивный менеджмент". Затем Зеленский учился в столичном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсах телерадиоведущих. С 1997 года работал на радио "Ностальжи", также вёл выпуски новостей на ТВЦ. Впоследствии Зеленский был ведущим программы "Вести" на РТР и телеканале "Культура". С 4 апреля 2011 года по 30 апреля 2013 года вёл программу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".
Комментариев: 0