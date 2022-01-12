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В Посольстве РФ подтвердили, что телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

Подробностей смерти журналиста в российской дипмиссии не сообщили, добавив, что находятся на связи с супругой Зеленского.

11 января, 22:48
<p>Михаил Зеленский © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLMjzUHD_r-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikhail_zelenskiy</a></p>

Михаил Зеленский © Instagram / mikhail_zelenskiy

Руководитель отдела дипмиссии РФ в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) Вячеслав Панков подтвердил, что российский телеведущий Михаил Зеленский скончался в этой стране.

"Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, о смерти Зеленского сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович. Телеведущему было 46 лет.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физкультуры на факультет "Спортивный менеджмент". Затем Зеленский учился в столичном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсах телерадиоведущих. С 1997 года работал на радио "Ностальжи", также вёл выпуски новостей на ТВЦ. Впоследствии Зеленский был ведущим программы "Вести" на РТР и телеканале "Культура". С 4 апреля 2011 года по 30 апреля 2013 года вёл программу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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