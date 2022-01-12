Посольство РФ назвало искажающим факты заявление Шерман о "созданном Россией кризисе"
Это высказывание дипломаты РФ поставили в один ряд инсинуаций с "безосновательным заявлением" экс-министра обороны США Чака Хэйгела, который в 2014 году сказал, что Россия стоит на пороге НАТО.
Посольство РФ в Вашингтоне © ТАСС / Анатолий Бочинин
Слова представителей администрации США о якобы вызванном Россией кризисе безопасности являются переворачиванием фактов. Об этом сообщило Посольство РФ в Вашингтоне.
"Заявление замгоссекретаря о "кризисе безопасности, вызванном Россией", — в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову", — отмечается в заявлении посольства, которое появилось в "Твиттере".
Российская дипмиссия процитировала заявление первого замгоссекретаря США Венди Шерман о том, что необходим ответ на "созданный Россией кризис безопасности". Это высказывание дипломаты РФ поставили в один ряд инсинуаций с "безосновательным заявлением" бывшего министра обороны США Чака Хэйгела, который в 2014 году сказал, что "Россия стоит на пороге НАТО".
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не ориентироваться на заявления США по итогам переговоров в Женеве. По её словам, Вашингтон неоднократно был уличён во вранье, что говорит о некомпетентности и непрофессионализме американских лиц.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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