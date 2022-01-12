Посольство РФ назвало искажающим факты заявление Шерман о "созданном Россией кризисе"

Слова представителей администрации США о якобы вызванном Россией кризисе безопасности являются переворачиванием фактов. Об этом сообщило Посольство РФ в Вашингтоне.

"Заявление замгоссекретаря о "кризисе безопасности, вызванном Россией", — в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову", — отмечается в заявлении посольства, которое появилось в "Твиттере".

Российская дипмиссия процитировала заявление первого замгоссекретаря США Венди Шерман о том, что необходим ответ на "созданный Россией кризис безопасности". Это высказывание дипломаты РФ поставили в один ряд инсинуаций с "безосновательным заявлением" бывшего министра обороны США Чака Хэйгела, который в 2014 году сказал, что "Россия стоит на пороге НАТО".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не ориентироваться на заявления США по итогам переговоров в Женеве. По её словам, Вашингтон неоднократно был уличён во вранье, что говорит о некомпетентности и непрофессионализме американских лиц.