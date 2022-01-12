Греческая газета "Прото тема" показала фото обвиняемого в убийстве киллера Солоника

Греческая газета "Прото Тема" опубликовала фото, на котором, предположительно, запечатлён выходец из Грузии Иоаким Карслиадис, арестованный по подозрению в организации убийства российского киллера Александра Солоника.

Напомним, накануне стало известно, что в Греции арестован обвиняемый в убийстве киллера Солоника и фотомодели Светланы Котовой в 1997 году. Мужчину задержали в понедельник днём в международном аэропорту Македония в Салониках по прибытии на самолёте с Кипра. По сведениям местной полиции, ему 48 лет.