Любимая ученица Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за ковида

Любимая ученица актёра Олега Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за коронавируса. Об этом стало известно из нового выпуска программы "Пусть говорят".

Актриса и её муж Вадим собирались пожить несколько месяцев в Сочи, но из-за скандала с владельцем апартаментов, вернулись в Москву. Там коронавирусом заразилась сначала она, а затем её супруг. Несколько дней они пробыли в больнице вместе — врачи смогли вылечить 62-летнюю артистку, а вот её муж скончался.

"Знаю, что Вадим, который прошёл через многое, ушёл совсем недавно. Соболезнуем вам", — сказал ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Умерший супруг был первой любовью Антоненко, но из-за матери актрисы они не смогли быть вместе. Вновь влюблённые встретились только в 2010 году. Елена Антоненко, по словам Олега Табакова, была его любимой ученицей. Однако затем наставник отчислил её из студии. Позже актриса уехала в США, но по-большому счёту её актёрская карьера за океаном не задалась и Антоненко вернулась в Россию.