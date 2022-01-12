Любимая ученица Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за ковида
Актриса также заразилась коронавирусом, однако смогла победить болезнь.
Актриса Елена Антоненко. Кадр видео © YouTube / Пусть говорят
Любимая ученица актёра Олега Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за коронавируса. Об этом стало известно из нового выпуска программы "Пусть говорят".
Актриса и её муж Вадим собирались пожить несколько месяцев в Сочи, но из-за скандала с владельцем апартаментов, вернулись в Москву. Там коронавирусом заразилась сначала она, а затем её супруг. Несколько дней они пробыли в больнице вместе — врачи смогли вылечить 62-летнюю артистку, а вот её муж скончался.
"Знаю, что Вадим, который прошёл через многое, ушёл совсем недавно. Соболезнуем вам", — сказал ведущий шоу Дмитрий Борисов.
Умерший супруг был первой любовью Антоненко, но из-за матери актрисы они не смогли быть вместе. Вновь влюблённые встретились только в 2010 году. Елена Антоненко, по словам Олега Табакова, была его любимой ученицей. Однако затем наставник отчислил её из студии. Позже актриса уехала в США, но по-большому счёту её актёрская карьера за океаном не задалась и Антоненко вернулась в Россию.
Ранее Лайф рассказывал, что слова Елена Прокловой о домогательствах Табакова подтвердила актриса Татьяна Бронзова. Она оценила проявленную смелость коллеги, сделавшей сенсационное заявление по теме, о которой в актёрской среде зачастую умалчивают.
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