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Любимая ученица Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за ковида

Актриса также заразилась коронавирусом, однако смогла победить болезнь.

12 января, 00:34
<p>Актриса Елена Антоненко. Кадр видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hRnblZGsKKU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пусть говорят</a></p>

Актриса Елена Антоненко. Кадр видео © YouTube / Пусть говорят

Любимая ученица актёра Олега Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за коронавируса. Об этом стало известно из нового выпуска программы "Пусть говорят".

Актриса и её муж Вадим собирались пожить несколько месяцев в Сочи, но из-за скандала с владельцем апартаментов, вернулись в Москву. Там коронавирусом заразилась сначала она, а затем её супруг. Несколько дней они пробыли в больнице вместе — врачи смогли вылечить 62-летнюю артистку, а вот её муж скончался.

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"Знаю, что Вадим, который прошёл через многое, ушёл совсем недавно. Соболезнуем вам", — сказал ведущий шоу Дмитрий Борисов.

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Умерший супруг был первой любовью Антоненко, но из-за матери актрисы они не смогли быть вместе. Вновь влюблённые встретились только в 2010 году. Елена Антоненко, по словам Олега Табакова, была его любимой ученицей. Однако затем наставник отчислил её из студии. Позже актриса уехала в США, но по-большому счёту её актёрская карьера за океаном не задалась и Антоненко вернулась в Россию.

Ранее Лайф рассказывал, что слова Елена Прокловой о домогательствах Табакова подтвердила актриса Татьяна Бронзова. Она оценила проявленную смелость коллеги, сделавшей сенсационное заявление по теме, о которой в актёрской среде зачастую умалчивают.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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