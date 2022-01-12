Как авария и инсульт поделили жизнь Алексея Воробьёва на до и после

С самого детства Лёша знал, что свяжет свою жизнь с пением. Музыкальная школа, ансамбли, участие в конкурсах, в юношестве у молодого человека уже были собственные песни, а в 2007-м российский MTV признал его открытием года. Дальше — попытки попасть на Евровидение. Несколько раз певец не проходил, но в 2011-м упорство дало свои результаты. Тогда конкурс проводился в Германии, Алексей всё-таки представил Россию и... занял 16-е место, несмотря на песню от знаменитого RedOne.

Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow

Нечасто наша страна занимала такие низкие позиции. Зато молодому, красивому и талантливому парню удалось привлечь к себе внимание всего мира, и уже в том же году он подписал контракт со знаменитым музыкальным продюсером RedOne. От такого шанса отказываться было нельзя — RedOne занимался продвижением Леди Гаги, Энрике Иглесиаса, Дженнифер Лопес и Милен Фармер. Но Алексей не подозревал, чем для него обернётся переезд в Штаты.

Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow

Чуть больше года спустя певец попал в страшную аварию и тогда же пережил инсульт. Это в его планы никак не входило: "Я рванул в Америку, потому что мне предложил сотрудничество продюсер Леди Гаги — Red One. Я тогда даже английского языка не знал, но был готов выкладываться на все сто. Я начал учить язык, вместе мы стали писать музыку и разрабатывать мой первый американский альбом. А через год у меня случился обширный инсульт, который на тот момент поставил точку в моей карьере. Это сильно ударило по мне".

Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow

С тех пор хиты Воробьева можно пересчитать по пальцам. Неудивительно — Алексей был уверен, что больше никогда не сможет вернуться на сцену, поэтому решил сменить вектор деятельности и вспомнил о своей любви к кинематографу. Тогда он начал писать сценарии, выступать в роли режиссёра, научился монтировать. Оказалось, это начало нового этапа в жизни творца: "Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет. Но когда закрывается одна дверь — открывается другая. Возможностей становилось всё больше — и реализовать себя в творческом плане можно было немного иначе".

Алексей Воробьёв. Фото © Instagram / mr.alexsparrow