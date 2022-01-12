Представитель Госдепа Прайс: США ждут от Москвы разъяснений из-за учений на западе России

Администрация США в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины ждёт от Москвы разъяснений из-за учений на западе России или полного прекращения манёвров. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного хранения", — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, прогресс в переговорах между США и РФ по гарантиям безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".

Напомним, ранее в четырёх западных регионах России начались учения со стрельбами с участием 3000 военнослужащих. В манёврах также задействовано около трёхсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.