Представитель Госдепа Прайс: США ждут от Москвы разъяснений из-за учений на западе России
По его словам, прогресс в переговорах между США и РФ по гарантиям безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".
Боевые машины пехоты БМП-2 © ТАСС / Сергей Бобылев
Администрация США в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины ждёт от Москвы разъяснений из-за учений на западе России или полного прекращения манёвров. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного хранения", — сказал Прайс на брифинге.
По его словам, прогресс в переговорах между США и РФ по гарантиям безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".
Напомним, ранее в четырёх западных регионах России начались учения со стрельбами с участием 3000 военнослужащих. В манёврах также задействовано около трёхсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную, а президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.
Комментариев: 0