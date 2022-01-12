Церемония вручения "Оскара" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на Крэйга Эрвича — главу развлекательного подразделения телеканала ABC, который будет транслировать мероприятие.

Раскрывать имя ведущего Эрвич не стал, в шутку отметив, что и сам мог бы провести церемонию. Представитель ABC пообещал рассказать подробности в ближайшее время.

В последний раз ведущий на премии "Оскар" был в 2018 году. Тогда им стал комик, актёр и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году вести церемонию должен был комик Кевин Харт, однако он отказался от этой роли из-за скандала с обвинениями в гомофобии. Организаторы не стали привлекать ведущего и в 2020 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония прошла в смешанном формате одновременно в нескольких локациях с ограниченным числом гостей.

94-я церемония вручения премии "Оскар" пройдёт 27 марта в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе, оглашение номинантов состоится уже 8 февраля.