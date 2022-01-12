В Грузии начнут штрафовать за оскорбление флагов Евросоюза и НАТО

В Грузии приняли закон о запрете оскорблений флагов ЕС и НАТО, их государств-членов, а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Об этом пишет "Евроньюс".

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"Такие штрафы являются обычным делом для большинства европейских стран. Мы думаем, что эти изменения станут профилактической мерой против такого прискорбного инцидента, который произошёл в июле. Мы считаем, что это прогрессивный шаг", — заявил один из авторов законопроекта Николоз Самхарадзе.