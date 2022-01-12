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В Грузии начнут штрафовать за оскорбление флагов Евросоюза и НАТО

По словам одного из авторов законопроекта Николоза Самхарадзе, подобные меры являются обычным делом для большинства европейских стран.

12 января, 01:31

Флаги НАТО и Грузии © ИТАР-ТАСС / Давид Урбани

В Грузии приняли закон о запрете оскорблений флагов ЕС и НАТО, их государств-членов, а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Об этом пишет "Евроньюс".

За осквернение символики нарушителям грозят штрафы.

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"Такие штрафы являются обычным делом для большинства европейских стран. Мы думаем, что эти изменения станут профилактической мерой против такого прискорбного инцидента, который произошёл в июле. Мы считаем, что это прогрессивный шаг", — заявил один из авторов законопроекта Николоз Самхарадзе.

Напомним, 5 июля 2021 года протестующие против движения ЛГБТ сорвали гей-парад в Тбилиси, а также сожгли флаг Евросоюза.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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