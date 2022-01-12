В Грузии начнут штрафовать за оскорбление флагов Евросоюза и НАТО
По словам одного из авторов законопроекта Николоза Самхарадзе, подобные меры являются обычным делом для большинства европейских стран.
Флаги НАТО и Грузии © ИТАР-ТАСС / Давид Урбани
В Грузии приняли закон о запрете оскорблений флагов ЕС и НАТО, их государств-членов, а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Об этом пишет "Евроньюс".
За осквернение символики нарушителям грозят штрафы.
"Такие штрафы являются обычным делом для большинства европейских стран. Мы думаем, что эти изменения станут профилактической мерой против такого прискорбного инцидента, который произошёл в июле. Мы считаем, что это прогрессивный шаг", — заявил один из авторов законопроекта Николоз Самхарадзе.
Напомним, 5 июля 2021 года протестующие против движения ЛГБТ сорвали гей-парад в Тбилиси, а также сожгли флаг Евросоюза.
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