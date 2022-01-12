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Депутат ФРГ Котре счёл иррациональными требования отказаться от "Северного потока – 2"

По его мнению, запуск трубопровода стабилизирует ситуацию на европейском газовом рынке и поможет снизить цены на голубое топливо.

12 января, 02:14

© ТАСС / DPA

Германия нуждается в газопроводе "Северный поток – 2", поскольку он способен стабилизировать цены на газ, а требования, в частности, Киева отказаться от проекта являются иррациональными. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

"Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является в том числе вмешательством в дела третьей стороны", — сказал Котре, отметив, что такие заявления "отбрасывают тень на международную репутацию" ФРГ.

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Немецкий депутат также предположил, что после запуска газопровода ситуация на газовом рынке Европы стабилизируется. Кроме того, парламентарий напомнил, что Правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики и "торпедирование газовых проектов" в таких условиях не может отвечать интересам Берлина.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ окончательно отказаться от "Северного потока – 2". По его словам, "США и Европе нужно принять жёсткие превентивные меры против России, а не ждать эскалации".

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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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