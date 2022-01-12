Депутат ФРГ Котре счёл иррациональными требования отказаться от "Северного потока – 2"

Германия нуждается в газопроводе "Северный поток – 2", поскольку он способен стабилизировать цены на газ, а требования, в частности, Киева отказаться от проекта являются иррациональными. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

"Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является в том числе вмешательством в дела третьей стороны", — сказал Котре, отметив, что такие заявления "отбрасывают тень на международную репутацию" ФРГ.

Немецкий депутат также предположил, что после запуска газопровода ситуация на газовом рынке Европы стабилизируется. Кроме того, парламентарий напомнил, что Правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики и "торпедирование газовых проектов" в таких условиях не может отвечать интересам Берлина.