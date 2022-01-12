Депутат ФРГ Котре счёл иррациональными требования отказаться от "Северного потока – 2"
По его мнению, запуск трубопровода стабилизирует ситуацию на европейском газовом рынке и поможет снизить цены на голубое топливо.
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Германия нуждается в газопроводе "Северный поток – 2", поскольку он способен стабилизировать цены на газ, а требования, в частности, Киева отказаться от проекта являются иррациональными. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.
"Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является в том числе вмешательством в дела третьей стороны", — сказал Котре, отметив, что такие заявления "отбрасывают тень на международную репутацию" ФРГ.
Немецкий депутат также предположил, что после запуска газопровода ситуация на газовом рынке Европы стабилизируется. Кроме того, парламентарий напомнил, что Правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики и "торпедирование газовых проектов" в таких условиях не может отвечать интересам Берлина.
Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ окончательно отказаться от "Северного потока – 2". По его словам, "США и Европе нужно принять жёсткие превентивные меры против России, а не ждать эскалации".
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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