Новый премьер Казахстана Смаилов назвал главной задачей правительства выход из кризиса

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового правительства назвал задачей кабмина вывести страну из кризиса.

"Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесённый террористами и мародёрами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса", — заявил Смаилов.

Он подчеркнул, что члены правительства должны оправдать высокое доверие президента в этот трудный для всей страны момент. Также Смаилов отметил, что действующему кабмину предстоит решить очень сложные и масштабные задачи, которые ещё не выпадали ни одному кабинету министров.