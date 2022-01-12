Новый премьер Казахстана Смаилов назвал главной задачей правительства выход из кризиса
Он подчеркнул, что члены кабмина должны оправдать высокое доверие президента в этот трудный для всей страны момент.
Алихан Смаилов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента Казахстана
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового правительства назвал задачей кабмина вывести страну из кризиса.
"Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесённый террористами и мародёрами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса", — заявил Смаилов.
Он подчеркнул, что члены правительства должны оправдать высокое доверие президента в этот трудный для всей страны момент. Также Смаилов отметил, что действующему кабмину предстоит решить очень сложные и масштабные задачи, которые ещё не выпадали ни одному кабинету министров.
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Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром республики. Позднее был объявлен состав нового правительства. Предыдущее было распущено 5 января на фоне массовых протестов. Министры иностранных дел и обороны Казахстана сохранили свои посты.
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