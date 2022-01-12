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Госдепартамент США выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Казахстане

Пресс-секретарь американского дипведомства Нед Прайс отметил, что конституционные институты страны функционируют.

12 января, 02:49

Последствия беспорядков в Алма-Ате © ТАСС / EPA

Соединённые Штаты надеются, что ситуация в Казахстане будет урегулирована мирным путём. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Учитывая, что казахстанские конституционные институты функционируют, мы надеемся, что данная ситуация может быть решена мирным путём", — сказал он на брифинге.

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Прайс добавил, что США приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся 13 января.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. 11 декабря президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ начнётся 13-го числа. По его словам, основная миссия успешно завершена. Операция по выводу войск займёт не более десяти дней, добавил Токаев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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