Госдепартамент США выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Казахстане

Соединённые Штаты надеются, что ситуация в Казахстане будет урегулирована мирным путём. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Учитывая, что казахстанские конституционные институты функционируют, мы надеемся, что данная ситуация может быть решена мирным путём", — сказал он на брифинге.