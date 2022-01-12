Туркестанская весна: Кто может полыхнуть после Казахстана - Узбекистан или Туркмения, и о чем предупредил Лукашенко Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему России грозит трансфер боевиков в случае нестабильности и майданов в республиках Средней Азии. 11 января, 21:40 Фото © shutterstock

Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, за событиями в Казахстане стоят внешние силы, однако были и внутренние причины. «Если мы этого не поймем, будем пенять только на внешний фактор, можем получить повторение событий»,— заявил он. Глава Белоруссии также подчеркнул, что на границе Казахстана скопилось немало международных террористов и «желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик». Он призвал Казахстан и Киргизию решить накопившиеся проблемы.

«Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены в том числе и на Узбекистан», — добавил Лукашенко. Чьи именно взгляды брошены, он не уточнил, но, очевидно, что речь о тех же силах, что пытались поджечь Казахстан.

Небольшое отступление. В начале 2019 года финансируемый Пентагоном аналитический центр RAND опубликовал доклад «Растягивание России: Ведение конкурентной борьбы с выгодных позиций». В 350-страничном документе предлагается предпринять ряд мер для «сдерживания России»: предоставить Украине летальное оружие, усилить поддержку сирийских повстанцев, содействовать смене режима в Белоруссии, использовать напряженность на Южном Кавказе.., уменьшить влияние России в Центральной Азии. В реальности все выглядит по списку: уровень вооружения Украины увеличился в прогрессии, в Белоруссии попытались качнуть режим, разморозили конфликт в Карабахе, на очереди оказались Казахстан и Средняя Азия.

То, что мы увидели в Казахстане, отличается от классических постсоветских майданов — это скорее похоже на «арабскую весну» в Ливии и Сирии, где «протестующие» сразу начали убивать силовиков и захватывать города, развязав полноценную гражданскую войну. На фоне вывода войск США из Афганистана задача стала более актуальной и выполнимой — откуда взялись 20 тысяч террористов в Алма-Ате? Сейчас у них все пути-дороги открыты для того, чтобы натравить на регион армии террористов. А тут еще ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в Афганистане — это непременно пустит метастазы в Туркестан, хлынут волны беженцев...

Как говорит российский посол в США Анатолий Антонов, тысячи радикалов наводнили Казахстан после того, как Штаты вывели из Афганистана свой воинский контингент. Прошлым летом распространились слухи, что в Казахстан прибыло 70 тысяч беженцев из Афганистана. Власти эту информацию опровергли, но сколько реально их прибыло, и кто эти люди? Откуда взялось 20 тысяч боевиков в одной Алма-Ате.

А Узбекистан не наводнили радикалы? Власти Узбекистана официально приняли 150 беженцев, которых потом якобы вернули. Но так ли то на самом деле? А сколько было собственных граждан, возвращенных из Сирии? Еще в 2015-м году американский исследовательский цента Soufan Group подготовил доклад, в котором говорилось о том, что в рядах ИГИЛ* воюет 300 казахстанцев, 386 таджикистанцев, 500 узбекистанцев, 500 граждан Киргизии и 360 граждан Туркмении. Не 20 тысяч, но достаточно, чтобы начать.

Кстати, в Узбекистане едва ли не с первых дней независимости ведется жесткая борьба с исламистами. Влившееся в 2015-м году в ряды ИГИЛ* Исламское движение Узбекистана* еще в 90-е и нулевые успело отметиться на территории почти всей Центральной Азии: повоевали в Таджикистане, поучаствовали в конфликте талибов* с пакистанскими властями, вторгались на территорию Киргизии, устраивали там теракты.

События в Казахстане во многом стали «черным лебедем», никто не мог их предсказать. Нужно отметить, что проблемы во всех странах региона одинаковые. Обратите внимание на слова Лукашенко о внутренних проблемах!

Несменяемость власти, недемократичный (а зачастую откровенно по-восточному семейный) характер режимов, их политическая и экономическая многовекторность, коррупция, клановость, нищета населения, превращение стран в сырьевые колонии западных ТНК и арены столкновений геополитических интересов крупных держав, откровенное заигрывание властей с национализмом, угроза роста исламизма. Все это в одинаковой степени относится и к Казахстану, и к Узбекистану, и к Таджикистану, и к Киргизии, и к Туркмении. В последней не надо обманываться «всенародной любовью» к «вождю» — увидите еще, как легко могут полететь памятники Ниязову и Бердымухамедову — так же, как памятники Назарбаеву на прошлой неделе!

Все это, повторюсь, происходит на фоне резкой дестабилизации Афганистана и недвусмысленных намеков США на желание вернуть в регион свои военные базы. Еще весной было понятно, что Вашингтон будет специально дестабилизировать республики, склоняя их к необходимости сотрудничества. Вскоре полыхнуло на таджико-киргизской границе. Теперь вот Казахстан. При этом, у Таджикистана, Киргизии и Казахстана есть преимущество — они члены ОДКБ, и на днях мы убедились, что организация способна защитить своих членов. А Туркмения? А Узбекистан?

Вчера депутат Леонид Калашников заявил, что на фоне событий в Казахстане Узбекистан может вернуться в состав ОДКБ, мол, в Ташкенте осознали, что помочь в случае чего, им некому. Однако, узбекский политолог Mano Бахтиёр Эргашев заявил, что страна имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп, а в случае возникновения серьезной внешней угрозы вряд ли вернется в ОДКБ, а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений.

Думаю, это вполне можно считать официально позицией властей, которые постоянно подчеркивают свой нейтральный статус, прописанный в конституции. К тому же Узбекистан своей многовекторностью всегда выделялся даже на фоне соседей. Страна была в ОДКБ с первых дней основания. Сам договор, лежащий в основе структуры, был подписан Ташкенте в 1992 году, из-за этого его также называют Ташкентским договором. Правда в 1999-м Узбекистан из ОДКБ вышел. В 2006-м, правда, вернулся, но лишь для того, чтобы снова выйти в 2012-м.

Если попытаются дестабилизировать Узбекистан, и власти напрямую попросят помощи России, мы ее окажем. Не столько для них, сколько для себя. Ведь дестабилизация Средней Азии — это попытка дестабилизации России. С Узбекистаном у нас нет общей границы. Так ведь и у Казахстана нет общей границы с Афганистаном или тем более — с Сирией. Мы уже видели, как боевики спокойно перемещаются через всю Среднюю Азию. А с Казахстаном у нас 7,5 тысяч км границы, полностью обезопасить которую невозможно.

Да, у нас там в ЦВО есть две полноценные общевойсковые армии (2-я в Самаре и 41-я в Новосибирске), но задача армии останавливать вторжение других армий, а не ловить просачивающихся террористов. Невозможно пистолетом или автоматом остановить нашествие клопов.

Кстати, интересно, куда делись боевики из Казахстана? По официальным данным, обезврежено около 10 тысяч, а остальные? В одной только Алма-Ате в два раза больше было! Затаились ли они в казахских горах или ушли в Узбекистан, откуда многие и пришли? Или, может, просочились в Россию? Да и зачем нужно идти через границы, тем более нескольких государств. В прошлом году в Россию из Узбекистана только официальных трудовых мигрантов въехало 63 тыс. Все ли он добропорядочные граждане? А сколько неофициальных.

Сегодня Средняя Азия стремительно, на глазах, превращается в пороховую бочку в «подбрюшье» России, фитиль которой уже подожжен той же спичкой, что зажгла Афганистан. И события в Казахстане показывают, что полыхнуть может в любой из республик и в любой момент. В Казахстане с наскоку не получилось, но это только начало игры. Кто следующий?

* Организации, запрещенные на территории России

Авторы Дмитрий Родионов