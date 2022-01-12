Эксперт Григорьева напомнила, что при начислении пенсии не учитывают время очного обучения

Сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, однако в отдельных случаях он играет особую роль. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

"Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтён специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки", — цитирует её "Прайм".

Григорьева добавила, что сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет учитывается, но лишь при условии, что гражданин работал до и после наступления этих периодов, пояснила экономист.

Эксперт пояснила, что размер страховых взносов, которые уплачивал работодатель, в настоящее время имеет большее значение, чем стаж. Данные взносы переводятся в баллы, на основании которых человек получает страховую часть пенсии.