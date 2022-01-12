Новые пенсионные бонусы: Юрист рассказал, за что пенсионеры не должны платить в 2022 году Специалисты отмечают, что большинство пенсионеров просто не знают о всех положенных льготах и продолжают платить там, где этого можно не делать. 11 января, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Госпошлины и расходы на нотариуса

Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры" Евгений Ромашов пояснил, что с 1 января 2022 года вступили в силу новые поправки в налоговый кодекс. Пенсионеры получили ряд новых льгот, которые позволяют снизить, а в ряде случаев и полностью исключить некоторые расходы, связанные с оформлением имущества.

Пенсионерам не нужно платить государственную пошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании дома или квартиры. Последний пункт действует в том случае, если пенсионер проживал в квартире или доме с наследодателем и продолжает там жить Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Также, по словам адвоката, согласно ФЗ № 374, пенсионер имеет право без уплаты госпошлины переоформить через МФЦ документы на свою недвижимость, если она приобреталась до 1998 года.

Пенсии и налоги в 2022 году

Ромашов пояснил также, что в случае получения пенсий или других выплат на банковскую карту НСПК "Мир" человек освобождается от уплаты комиссии за её обслуживание, а снятие наличных денег также доступно без дополнительной оплаты услуг банка. Также в 2022 году, по словам адвоката, у пенсионеров появились льготы, связанные с налогами.

Все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный налог, если они имеют в собственности земельный участок площадью до 600 квадратных метров, квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозяйственную постройку площадью до 50 метров, а также помещение для творческой мастерской Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Транспортный налог – 2022

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Адвокат пояснил также, что пенсионеры в зависимости от региона проживания освобождаются от уплаты транспортного налога. Основания для предоставления льгот устанавливают власти субъекта, и чаще всего льгота на уплату транспортного налога касается машин, мощность двигателя которых не превышает 100–150 лошадиных сил.

Судебные приставы, взыскание долгов и поддержка государства

Ромашов добавил также, что с 1 февраля 2022 года с пенсионеров, получающих минимальную пенсию, приставы не смогут взыскать долги по решению суда в принудительном порядке.

Должникам обязаны оставлять сумму в размере федерального прожиточного минимума в целом по России (на 2022 год это 13 793 рубля) или регионального, если он выше федерального. Ещё приставы не могут взыскивать долги с пенсий по потере кормильца, пенсий и пособий, выплачиваемых инвалидам и ветеранам Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Помимо этих ограничений на взыскание с 16 ноября 2021 года вступил в силу новый приказ Минтруда России, по которому лица, достигшие пенсионного возраста, вправе получать от органов соцзащиты населения адресную социальную поддержку в виде продуктов, одежды, обуви и других товаров первой необходимости.

Льготы на капремонт дома

По словам Евгения Ромашова, льготы на капремонт в 2022 году доступны инвалидам и ветеранам, а для лиц старше 70 лет скидка на взносы составила 50%.

Пенсионеры старше 80 лет не обязаны платить взносы за капитальный ремонт в том случае, если пенсионер живёт один и не работает, если живёт с другими родственниками и все они не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II группы Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Газ до границ участка

1 июня Государственная дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками газ до границ участка будут подводить без привлечения средств граждан. По словам адвоката Евгения Ромашова, расходы на доведение газа до жилого помещения могут быть компенсированы.

На компенсацию за подключение газа в дом прежде всего вправе рассчитывать малоимущие пенсионеры. Заявление на компенсацию за дополнительные работы можно подать через "Госуслуги", но для этого требуется подтверждённая учётная запись. Предоставить эту услугу государство должно в срок до десяти календарных дней, а зарегистрировать обращение в системе должны в тот же день Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Квитанции ЖКХ

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Кроме расходов на газификацию, по словам Ромашова, за пенсионерами сохраняется возможность получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если доля этих расходов превышает допустимый размер в общих доходах. Претендовать на такие льготы смогут все пенсионеры, вне зависимости от того, числятся за их жильём долги или нет.

В связи с изменением законодательства в 2022 году на получение субсидии не повлияет наличие долгов по коммунальным платежам. Единственное но здесь кроется в том, чтобы на долги не было вынесено судебное взыскание Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Льготы на покупку лекарств

По словам юриста, право на бесплатные лекарства сохраняется для пенсионеров с инвалидностью 1-й группы и неработающих инвалидов 2-й группы, а также тех, кто перенёс инфаркт, инсульт или аортокоронарное шунтирование, а также людей, страдающих диабетом или онкологией.

В зависимости от региона проживания пенсионер имеет право на бесплатное получение дополнительных медицинских услуг, например протезирования зубов и лечения в санатории. А пенсионерам, получающим минимальную пенсию, положена скидка на приобретение лекарств в размере 50% Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

Проезд

В 2022 году сохраняется большинство льгот, необходимых пенсионерам для пользования общественным транспортом. По словам адвоката Ромашова, эти льготы могут варьироваться от региона к региону, однако в большинстве субъектов страны пенсионеры и предпенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом — автобусами, метро, трамваями и троллейбусами. Для пенсионеров-инвалидов также сохранилось право бесплатного проезда в пригородных электричках.

Льготы могут отличаться. В некоторых случаях это может быть денежная компенсация, в других, например, в столице, это полностью бесплатный проезд по карте москвича. Кроме того, все компенсации на проезд к месту отдыха для пенсионеров, живших и работавших в северных регионах, из-за пандемии перенесены на 2022 год Евгений Ромашов Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"

По словам юриста, при отказе государственными органами в предоставлении льгот или субсидий необходимо получить официальный ответ на обращение. Это позволит обжаловать его в судебных и контролирующих органах.

Авторы Евгений Жуков