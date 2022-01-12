Посол Антонов заявил, что чиновники США своими заявлениями торпедируют переговоры с РФ

Американские чиновники своими заявлениями "торпедируют" переговоры с Россией, которая ждёт конкретных действий, а не обвинений во всех грехах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой", — приводятся слова Антонова на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Глава посольства добавил, что США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность, так записано в Уставе ООН. Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе.

"Для этого надо сделать совсем немного: уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ", — заключил дипломат.