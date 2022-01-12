Посол Антонов заявил, что чиновники США своими заявлениями торпедируют переговоры с РФ
Дипломат призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе.
Анатолий Антонов © ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов
Американские чиновники своими заявлениями "торпедируют" переговоры с Россией, которая ждёт конкретных действий, а не обвинений во всех грехах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой", — приводятся слова Антонова на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Глава посольства добавил, что США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность, так записано в Уставе ООН. Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе.
"Для этого надо сделать совсем немного: уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ", — заключил дипломат.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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