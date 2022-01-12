Spiegel: Прекращение газодобычи в Нидерландах усилит зависимость Германии от "Газпрома"

Прекращение добычи газа в Нидерландах может усилить зависимость Германии от "Газпрома". Об этом заявили эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для издания Spiegel.

Как отметили специалисты, сейчас 90% потребностей ФРГ в газе обеспечивается благодаря импорту. Голубое топливо поступает в Германию преимущественно из трёх государств: России, Норвегии и Нидерландов.

"Однако Нидерландцы вот уже несколько лет из-за сейсмической опасности вынуждены сокращать добычу на своём самом важном месторождении. Возможно, что в скором времени её вообще прекратят. Это сделает ФРГ ещё более зависимой от "Газпрома", — объяснили Хеккинг и Трауфеттер.

Авторы публикации добавили, что на российскую компанию в структуре немецкого импорта газа приходится 55%. По мнению экспертов, альтернативным источником голубого топлива мог бы стать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара или Австралии. Однако у Германии нет собственного порта для приёма СПГ, к тому же проблема может возникнуть и в цене энергоресурса. Значимого снижения стоимости можно добиться только с помощью подписания долгосрочных договоров, подчёркивают Хеккинг и Трауфеттер. При этом, как они отмечают, поставщики СПГ могут не согласиться на долгосрочные контракты из-за планов Германии перейти на возобновляемые источники энергии.