Spiegel: Прекращение газодобычи в Нидерландах усилит зависимость Германии от "Газпрома"
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер отмечают, что голландцы вынуждены сокращать объёмы добычи из-за сейсмической опасности.
© ТАСС / Петр Ковалев
Прекращение добычи газа в Нидерландах может усилить зависимость Германии от "Газпрома". Об этом заявили эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для издания Spiegel.
Как отметили специалисты, сейчас 90% потребностей ФРГ в газе обеспечивается благодаря импорту. Голубое топливо поступает в Германию преимущественно из трёх государств: России, Норвегии и Нидерландов.
"Однако Нидерландцы вот уже несколько лет из-за сейсмической опасности вынуждены сокращать добычу на своём самом важном месторождении. Возможно, что в скором времени её вообще прекратят. Это сделает ФРГ ещё более зависимой от "Газпрома", — объяснили Хеккинг и Трауфеттер.
Авторы публикации добавили, что на российскую компанию в структуре немецкого импорта газа приходится 55%. По мнению экспертов, альтернативным источником голубого топлива мог бы стать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара или Австралии. Однако у Германии нет собственного порта для приёма СПГ, к тому же проблема может возникнуть и в цене энергоресурса. Значимого снижения стоимости можно добиться только с помощью подписания долгосрочных договоров, подчёркивают Хеккинг и Трауфеттер. При этом, как они отмечают, поставщики СПГ могут не согласиться на долгосрочные контракты из-за планов Германии перейти на возобновляемые источники энергии.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил об ошибке с "Северным потоком – 2", угрожающей Германии. По его словам, в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надёжных поставках энергоносителя.
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