В Иркутской области в ДТП с автомобилем ритуальной службы погибло три человека. Видео © Сайт ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области при столкновении грузовика Volvo и автомобиля "Газель", принадлежащего ритуальной службе, погибло три человека, ещё двое госпитализированы.

"По предварительной информации, в результате аварии погибло три человека, двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле "Газель", — сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло утром 12 января на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе деревни Старая Ясачная (Усольский район). На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.