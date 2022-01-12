В Иркутской области в ДТП с автомобилем ритуальной службы погибло три человека
Ещё два человека госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие находились в машине ритуальщиков.
В Иркутской области в ДТП с автомобилем ритуальной службы погибло три человека. Кадр видео © Сайт ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутской области в ДТП с автомобилем ритуальной службы погибло три человека. Видео © Сайт ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутской области при столкновении грузовика Volvo и автомобиля "Газель", принадлежащего ритуальной службе, погибло три человека, ещё двое госпитализированы.
"По предварительной информации, в результате аварии погибло три человека, двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле "Газель", — сообщили в ГУ МВД по региону.
ДТП произошло утром 12 января на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе деревни Старая Ясачная (Усольский район). На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области. Ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
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