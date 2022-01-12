Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в модификации под "омикрон"
По его словам, благодаря своей конфигурации препарат даёт более широкий спектр антител, чем зарубежные аналоги.
Российская вакцина "Спутник V", в отличие от иностранных мРНК-препаратов от компаний Pfizer и Moderna, эффективно работает против штамма "омикрон", поэтому модифицировать её необходимости нет, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (расположение атомов в молекуле определённой конфигурации) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "спутнике" — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", — объяснил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом".
Он добавил, что рекомендации по борьбе с омикрон-штаммом остаются те же — вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев.
Ранее эпидемиолог Камиль Хафизов предрёк всплеск заболеваемости ковидом в России из-за "омикрона". По словам специалиста, случаи этого варианта коронавируса в РФ перестали быть исключительно завозными.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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