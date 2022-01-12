Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в модификации под "омикрон"

Российская вакцина "Спутник V", в отличие от иностранных мРНК-препаратов от компаний Pfizer и Moderna, эффективно работает против штамма "омикрон", поэтому модифицировать её необходимости нет, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (расположение атомов в молекуле определённой конфигурации) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "спутнике" — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", — объяснил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом".