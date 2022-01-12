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Диетолог Бобровский рассказал, к каким болезням может привести злоупотребление сыром

Верхняя граница употребления данного продукта без вреда для здоровья — 100‒150 граммов в сутки, уточнил врач.

12 января, 05:40

© Pixabay

Злоупотребление сыром может привести к развитию различных болезней. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Однако в умеренных количествах этот продукт идёт на пользу организму, добавил специалист.

"Сыр — это молочный продукт, богатый полноценным белком, аминокислотами; усвояемость этого белка высокая. Благодаря хорошему белку сыр поддерживает иммунитет, способствует правильному функционированию всего организма, ведь белок — "кирпичики", строительный материал, из которого состоит наше тело. Также сыр — источник кальция", — сказал диетолог.

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По словам врача, зимой сыр очень полезен, так как этот продукт является источником витаминов группы B, особенно B12. Это некий предшественник гормона удовольствия, гормона радости — серотонина, — пояснил медик. Тем не менее ежедневное употребление сыра в количестве, превышающем норму, может способствовать развитию различных заболеваний. Бобровский отметил, что в данном продукте содержатся плохие жиры и плохой холестерин, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, в первую очередь — атеросклерозу.

"Мочекаменная болезнь и гипертония также могут быть спровоцированы употреблением сыра в необдуманных количествах. К тому же некоторые сорта сыра содержат много соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100150 граммов в сутки", — заключил эксперт.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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