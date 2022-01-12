В Алма-Ате силовики за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

В Алма-Ате за сутки силовики задержали почти 1,7 тысячи участников протестов и беспорядков. У некоторых из них было изъято огнестрельное оружие, сообщает комендатура города.

"Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки сотрудниками правоохранительных органов были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов Алма-Аты. 38 человек, которые представляли оперативный интерес, были задержаны по периметру города. Всего было получено 1017 сигналов, 136 из них требовали оперативного реагирования. Как добавили в комендатуре, все сообщения были отработаны.