В Алма-Ате силовики за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек
Всего было получено 1017 сигналов, 136 из которых требовали оперативного реагирования.
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В Алма-Ате за сутки силовики задержали почти 1,7 тысячи участников протестов и беспорядков. У некоторых из них было изъято огнестрельное оружие, сообщает комендатура города.
"Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за минувшие сутки сотрудниками правоохранительных органов были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов Алма-Аты. 38 человек, которые представляли оперативный интерес, были задержаны по периметру города. Всего было получено 1017 сигналов, 136 из них требовали оперативного реагирования. Как добавили в комендатуре, все сообщения были отработаны.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.
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