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В Алма-Ате силовики за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

Всего было получено 1017 сигналов, 136 из которых требовали оперативного реагирования.

12 января, 05:14
<p>© ТАСС / EPA</p>

© ТАСС / EPA

В Алма-Ате за сутки силовики задержали почти 1,7 тысячи участников протестов и беспорядков. У некоторых из них было изъято огнестрельное оружие, сообщает комендатура города.

"Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки сотрудниками правоохранительных органов были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов Алма-Аты. 38 человек, которые представляли оперативный интерес, были задержаны по периметру города. Всего было получено 1017 сигналов, 136 из них требовали оперативного реагирования. Как добавили в комендатуре, все сообщения были отработаны.

Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах

Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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