Экс-депутат Рады Черновол заявил, что Зеленский обидел Меркель и навредил отношениям с ФРГ
Также бывший парламентарий отметил, что президент Украины не попытался наладить связи с социал-демократами, которые выиграли выборы.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Бывший депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и руководства Германии помешали налаживанию сотрудничества между странами.
"В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жёстко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции", — написал Черновол.
Политик добавил, что в ходе визита в Берлин Зеленский не захотел встретиться с лидером зелёных Анналеной Бербок, которая сейчас возглавляет МИД ФРГ. Кроме того, украинский лидер не попытался наладить связи с представителями партии СДПГ, которая выиграла выборы.
"Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину", — подчеркнул Черновол, напомнив о запрете Германии на продажу Украине оружия по линии НАТО.
Напомним, в конце декабря издание Bild сообщило, что Ангела Меркель лично наложила вето на поставки вооружения Украине. Речь шла о 90 крупнокалиберных снайперских винтовках Barrett M82 из США и 20 антидроновых ружьях EDM4S-UA из Литвы.
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