Экс-депутат Рады Черновол заявил, что Зеленский обидел Меркель и навредил отношениям с ФРГ

Бывший депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и руководства Германии помешали налаживанию сотрудничества между странами.

"В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жёстко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции", — написал Черновол.

Политик добавил, что в ходе визита в Берлин Зеленский не захотел встретиться с лидером зелёных Анналеной Бербок, которая сейчас возглавляет МИД ФРГ. Кроме того, украинский лидер не попытался наладить связи с представителями партии СДПГ, которая выиграла выборы.

"Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину", — подчеркнул Черновол, напомнив о запрете Германии на продажу Украине оружия по линии НАТО.