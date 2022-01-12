В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. Об этом рассказывает Ura.ru со ссылкой на родителей учеников.

"147-ю школу снова заминировали, детей разворачивают домой", — рассказала мама одной из учениц.

Также сообщения о минировании получили в 155-й, 104-й гимназиях, лицее имени С.П. Дягилева и других учреждениях. Как сообщили в Департаменте образования администрации города, всего было эвакуировано более 90 школ.