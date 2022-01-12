В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
В частности, речь идёт о 155-й, 104-й гимназиях и лицее имени С.П. Дягилева.
© ТАСС / Максим Зарецкий
Несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. Об этом рассказывает Ura.ru со ссылкой на родителей учеников.
"147-ю школу снова заминировали, детей разворачивают домой", — рассказала мама одной из учениц.
Также сообщения о минировании получили в 155-й, 104-й гимназиях, лицее имени С.П. Дягилева и других учреждениях. Как сообщили в Департаменте образования администрации города, всего было эвакуировано более 90 школ.
"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", — говорится в сообщении.
Комментариев: 0