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В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

В частности, речь идёт о 155-й, 104-й гимназиях и лицее имени С.П. Дягилева.

12 января, 04:39

© ТАСС / Максим Зарецкий

Несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. Об этом рассказывает Ura.ru со ссылкой на родителей учеников.

"147-ю школу снова заминировали, детей разворачивают домой", — рассказала мама одной из учениц.

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Также сообщения о минировании получили в 155-й, 104-й гимназиях, лицее имени С.П. Дягилева и других учреждениях. Как сообщили в Департаменте образования администрации города, всего было эвакуировано более 90 школ.

"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", — говорится в сообщении.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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