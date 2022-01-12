Посол РФ в США Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и отодвинуть военный потенциал от границ РФ. Его заявление опубликовано на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии. Только что прошли российско-американские переговоры в Женеве. 12 января предстоит встреча в рамках Совета Россия — НАТО. Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе", — подчеркнул Антонов.

Посол добавил, что обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. По словам Антонова, Москве нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах.

"Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного: уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ", — заявил дипломат.