Посол РФ в США Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы
По словам дипломата, Москве нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах.
Анатолий Антонов © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и отодвинуть военный потенциал от границ РФ. Его заявление опубликовано на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
"Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии. Только что прошли российско-американские переговоры в Женеве. 12 января предстоит встреча в рамках Совета Россия — НАТО. Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе", — подчеркнул Антонов.
Посол добавил, что обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. По словам Антонова, Москве нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах.
"Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного: уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ", — заявил дипломат.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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