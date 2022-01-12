В красноярской прокуратуре назвали причину смертельного ДТП с автобусом
Среди жертв аварии — двое детей. Также в результате происшествия три человека получили травмы.
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
Пресс-служба прокуратуры Красноярского края назвала предварительную причину ДТП с автобусом, в котором погибли двое детей и двое взрослых.
"По предварительным данным, 12 января 2022 года около 8:10 (4:10 мск) автомобиль Nissan Almera допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 человек", — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что автобус принадлежит Управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района.
Напомним, что в аварии также пострадало три человека. В прокуратуре уточнили, что они получили ушибы и ссадины.
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