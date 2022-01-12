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В красноярской прокуратуре назвали причину смертельного ДТП с автобусом

Среди жертв аварии — двое детей. Также в результате происшествия три человека получили травмы.

12 января, 05:14

Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края назвала предварительную причину ДТП с автобусом, в котором погибли двое детей и двое взрослых.

  • Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
    Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
  • Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
    Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
  • Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
    Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
  • Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
    Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
  • Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
    Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
  • Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE
    Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE

Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае © LIFE

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"По предварительным данным, 12 января 2022 года около 8:10 (4:10 мск) автомобиль Nissan Almera допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 человек", — сообщили в ведомстве.

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Там добавили, что автобус принадлежит Управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района.

Напомним, что в аварии также пострадало три человека. В прокуратуре уточнили, что они получили ушибы и ссадины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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