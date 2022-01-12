Белоруссия обнаружила монтаж на польской записи переговоров с пилотом Ryanair
Согласно заключению экспертов, на плёнке есть участки с признаками объединения нескольких фонограмм.
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Запись переговоров диспетчера минского аэропорта и пилота самолёта Ryanair, на борту которого летел сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, была модифицирована и подвергнута цифровой обработке. Об этом заявил замначальника Управления Следственного комитета РБ по Минску Андрей Мотолько.
Белоруссия провела фоноскопическую экспертизу обнародованной Польшей записи. Согласно заключению экспертов, там "имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм", рассказал Мотолько в фильме телеканала ОНТ. По данным канала, человеком, который давал советы диспетчеру во время переговоров с пилотом и голос которого слышно на записи, был руководитель полётов Минского районного диспетчерского центра Евгений Цыганов, а не сотрудник КГБ Белоруссии, как утверждает польская сторона.
"Это мой голос. Экипаж много запрашивал информации. Диспетчер мог и не знать. Я вмешивался, зная свои документы. И принимал решения я. Окончательное решение — за мной. При принятии решения экипаж запросил, какой код у ситуации. Я сказал, что код красный", — заявил Цыганов.
Ранее в прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту севшего в Минске самолёта Ryanair не было. В ведомстве пришли к выводу, что на это указывали действия экстренных служб в аэропорту.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её тоже задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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