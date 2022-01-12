Белоруссия обнаружила монтаж на польской записи переговоров с пилотом Ryanair

Запись переговоров диспетчера минского аэропорта и пилота самолёта Ryanair, на борту которого летел сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, была модифицирована и подвергнута цифровой обработке. Об этом заявил замначальника Управления Следственного комитета РБ по Минску Андрей Мотолько.

Белоруссия провела фоноскопическую экспертизу обнародованной Польшей записи. Согласно заключению экспертов, там "имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм", рассказал Мотолько в фильме телеканала ОНТ. По данным канала, человеком, который давал советы диспетчеру во время переговоров с пилотом и голос которого слышно на записи, был руководитель полётов Минского районного диспетчерского центра Евгений Цыганов, а не сотрудник КГБ Белоруссии, как утверждает польская сторона.

"Это мой голос. Экипаж много запрашивал информации. Диспетчер мог и не знать. Я вмешивался, зная свои документы. И принимал решения я. Окончательное решение — за мной. При принятии решения экипаж запросил, какой код у ситуации. Я сказал, что код красный", — заявил Цыганов.