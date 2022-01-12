Депутата застрелили в Нижегородской области, убийцу ищут в лесу

В Нижегородской области после огнестрельного ранения печени скончался муниципальный депутат Валентин Розин. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

С ранением печени 59-летний депутат Ковернинского муниципального округа приехал в местную больницу самостоятельно, однако спасти его врачам не удалось. По версии следствия, стрелял в Розина его подчинённый Сергей, которого депутат намеревался уволить. У Розина был свой бизнес по продаже банных печей и изделий из дерева, и киллер работал в компании бригадиром.

После расправы Сергея за город отвезла сожительница, которая работала бухгалтером в фирме депутата. Как рассказала женщина полицейским, она увезла любимого в сторону леса и высадила. Сейчас мужчину ищут, введёт план "Перехват".

Известно, что Сергей ранее был судим. Кроме того, на него зарегистрировано три единицы огнестрельного оружия. По одной из версий, мужчина убил своего начальника, приревновав к нему бухгалтершу. Также следователи не исключают личную неприязнь из-за рабочих моментов.