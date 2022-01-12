Истощённого тигрёнка с обморожением и травмой челюсти прооперировали в Приморье

В Приморье специалисты пытаются спасти амурского тигрёнка-девочку, которую местный рыбак нашёл перед Новым годом на берегу реки в Анучинском районе с ранениями и обморожениями. Краснокнижному животному уже сделали несколько операций, однако борьба за жизнь продолжается, рассказали в центре "Амурский тигр".

Тигрёнку всего около четырёх-пяти месяцев. Когда его забрали из дикой природы, он был сильно истощён, кончик хвоста обморожен, а на морде образовался некроз тканей. Когда малышку отогрели, мёртвые ткани на нижней челюсти, по сути, уже сгнили. Кончик хвоста было уже не спасти, его купировали. Кроме того, врачи провели операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти. Она длилась 2,5 часа, но, по мнению специалистов, прошла успешно. Если швы хорошо заживут и травма не будет беспокоить тигрицу, в будущем она сможет вернуться в дикую природу.

"Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигрёнок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя согреть и получил обморожения травмированных тканей и хвоста", — рассказал гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Сейчас тигрица идёт на поправку, благодаря спецпитанию она уже набрала 10 килограммов, стала больше двигаться и шипеть на людей, то есть проявлять здоровую реакцию дикого хищника на человека, отметил Арамилев. Очередной осмотр её ожидает через неделю.