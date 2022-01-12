Более 50 лошадей в Алтайском крае убили, скорее всего, из мести, такой массовый расстрел домашних животных в крае произошёл впервые. Об этом заявил председатель Комитета по аграрной политике регионального законодательного собрания Сергей Серов.

"Считаю произошедшее вопиющим случаем. Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личностного конфликта пострадали ни в чём не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами", — приводятся его слова на сайте алтайского отделения партии "Единая Россия".

По словам депутата, он уже связывался с администрацией района, региональным Минсельхозом, обсуждал ситуацию со многими фермерами. Парламентарии будут следить за ходом расследования.