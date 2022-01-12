Сенатор Джабаров резко ответил Госдепу, захотевшему разъяснений из-за учений на западе РФ

Из-за постоянных придирок США по поводу военных учений на территории России отношения двух стран напоминают Советский Союз, где с Центральным комитетом партии должен был согласовываться каждый шаг. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мне кажется, что США становятся каким-то Центральным комитетом партии, которая у нас когда-то существовала, в котором согласовывался каждый шаг в каждом регионе Советского Союза. Если у нас кто-то чихнёт, это тоже надо объяснять Госдепу — почему человек чихнул, ковид у него или просто насморк? Это не их дело, какие учения мы проводим. Мы их проводим на своей территории", — подчеркнул парламентарий.