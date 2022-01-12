Сенатор Джабаров резко ответил Госдепу, захотевшему разъяснений из-за учений на западе РФ
По его мнению, Вашингтон всеми силами пытается сорвать переговоры по нормализации отношений с Москвой.
Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Илья Питалев
Из-за постоянных придирок США по поводу военных учений на территории России отношения двух стран напоминают Советский Союз, где с Центральным комитетом партии должен был согласовываться каждый шаг. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Мне кажется, что США становятся каким-то Центральным комитетом партии, которая у нас когда-то существовала, в котором согласовывался каждый шаг в каждом регионе Советского Союза. Если у нас кто-то чихнёт, это тоже надо объяснять Госдепу — почему человек чихнул, ковид у него или просто насморк? Это не их дело, какие учения мы проводим. Мы их проводим на своей территории", — подчеркнул парламентарий.
По мнению сенатора, чем резче однажды ответить Вашингтону, тем быстрее там поймут, что пора оставить Россию в покое. Он также предположил, что своими придирками США пытаются сорвать переговоры по нормализации отношений с РФ.
Напомним, ранее в четырёх западных регионах России начались учения со стрельбами с участием 3000 военнослужащих. В манёврах также задействовали около трёхсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. В связи с этим пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины ждёт от Москвы разъяснений из-за учений.
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