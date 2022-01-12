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Впервые избранные депутаты Госдумы ответят на вопросы в прямом эфире Instagram

Собеседниками станут парламентарии новой волны: Татьяна Буцкая, Александр Мажуга, Светлана Разворотнева.

12 января, 07:38
<p><em style="font-style: italic;">Государственная дума РФ. </em>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В этот четверг, 13 января, будет проведён эфир с депутатами Государственной думы, которые впервые избраны в федеральный парламент. Политики ответят на все интересующие граждан вопросы, которые предварительно будут заданы на страничке руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной в "Инстаграме".

Собеседниками станут парламентарии новой волны: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Кстати, ранее Лайф писал, что депутат ГД Буцкая предложила дополнить требования к суррогатным матерям. Парламентарий заявила о высоком риске для плода заразиться ковидом. Она отметила, что в связи с этим в пандемию важно поменять условия допуска к процедуре.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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