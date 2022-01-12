Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января 2022, 10:38

Впервые избранные депутаты Госдумы ответят на вопросы в прямом эфире Instagram

Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Собеседниками станут парламентарии новой волны: Татьяна Буцкая, Александр Мажуга, Светлана Разворотнева.

В этот четверг, 13 января, будет проведён эфир с депутатами Государственной думы, которые впервые избраны в федеральный парламент. Политики ответят на все интересующие граждан вопросы, которые предварительно будут заданы на страничке руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной в "Инстаграме".

Собеседниками станут парламентарии новой волны: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Кстати, ранее Лайф писал, что депутат ГД Буцкая предложила дополнить требования к суррогатным матерям. Парламентарий заявила о высоком риске для плода заразиться ковидом. Она отметила, что в связи с этим в пандемию важно поменять условия допуска к процедуре.

В новую Госдуму прошли 23 победителя и финалиста конкурса "Лидеры России" и трека "Политика"
В новую Госдуму прошли 23 победителя и финалиста конкурса "Лидеры России" и трека "Политика"
BannerImage
Виктория Чудакова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar