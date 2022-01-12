Впервые избранные депутаты Госдумы ответят на вопросы в прямом эфире Instagram

Собеседниками станут парламентарии новой волны: Татьяна Буцкая, Александр Мажуга, Светлана Разворотнева.

В этот четверг, 13 января, будет проведён эфир с депутатами Государственной думы, которые впервые избраны в федеральный парламент. Политики ответят на все интересующие граждан вопросы, которые предварительно будут заданы на страничке руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной в "Инстаграме".

Собеседниками станут парламентарии новой волны: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.