Отец из Кировской области мог расправиться с сыном из-за подозрений, что он не от него

31-летний мужчина, который вместе с сыном был найден мёртвым в собственной квартире в Кировской области, сам убил мальчика. По данным SHOT, мужчину на такой страшный поступок подтолкнули подозрения, что ребёнок на самом деле не его.

Всё произошло, когда мать убитого малыша уехала в больницу вместе со старшим сыном. Отец нанёс ребёнку шесть ножевых ранений, а затем покончил с собой. При обыске места происшествия правоохранители обнаружили записку, сообщает телеграм-канал.

Мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Будучи подростком, он проходил потерпевшим по делу об изнасиловании. По словам родственников, раньше погибший говорил им, что хочет свести счёты с жизнью.