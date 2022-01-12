Дмитрий Киселёв — о телеведущем Зеленском: Он заражал своим настроением
О смерти журналиста стало известно сегодня ночью. Предварительно, причиной стал инсульт.
Телеведущий Михаил Зеленский © Instagram / mikhail_zelenskiy
Журналист Дмитрий Киселёв в беседе с Лайфом назвал скоропостижно скончавшегося телеведущего Михаила Зеленского талантливым, сильным и оптимистичным человеком, который заражал своим настроением.
"Он, безусловно, талантливый человек, трудоспособный, оптимистичный. У него прекрасные дети. Конечно, у каждого в жизни есть свои трудности, но он всегда производил впечатление, что он выше всего такого земного. Он заражал своим настроением. Конечно, безусловно, сильный человек. Светлая память!" — сказал Киселёв.
Напомним, телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.
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