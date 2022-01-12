Дмитрий Киселёв — о телеведущем Зеленском: Он заражал своим настроением

"Он, безусловно, талантливый человек, трудоспособный, оптимистичный. У него прекрасные дети. Конечно, у каждого в жизни есть свои трудности, но он всегда производил впечатление, что он выше всего такого земного. Он заражал своим настроением. Конечно, безусловно, сильный человек. Светлая память!" — сказал Киселёв.