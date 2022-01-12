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Дмитрий Киселёв — о телеведущем Зеленском: Он заражал своим настроением

О смерти журналиста стало известно сегодня ночью. Предварительно, причиной стал инсульт.

12 января, 07:09
<p>Телеведущий Михаил Зеленский © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLMjzUHD_r-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikhail_zelenskiy</a></p>

Телеведущий Михаил Зеленский © Instagram / mikhail_zelenskiy

Журналист Дмитрий Киселёв в беседе с Лайфом назвал скоропостижно скончавшегося телеведущего Михаила Зеленского талантливым, сильным и оптимистичным человеком, который заражал своим настроением.

"Он, безусловно, талантливый человек, трудоспособный, оптимистичный. У него прекрасные дети. Конечно, у каждого в жизни есть свои трудности, но он всегда производил впечатление, что он выше всего такого земного. Он заражал своим настроением. Конечно, безусловно, сильный человек. Светлая память!" — сказал Киселёв.

В Посольстве РФ подтвердили, что телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

В Посольстве РФ подтвердили, что телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

Напомним, телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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