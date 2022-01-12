Беглый польский солдат Чечко сообщил следствию об убийстве 240 беженцев на границе

"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населённого пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек", — говорится в сообщении телеграм-канала СК Белоруссии.