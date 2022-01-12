Беглый польский солдат Чечко сообщил следствию об убийстве 240 беженцев на границе
СК республики собирает информацию и фиксирует факты исчезновения граждан стран Ближнего Востока, следовавших в Западную Европу.
Военнослужащий Эмиль Чечко. Фото © Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Польский военный Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, сообщил следствию страны об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев.
"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населённого пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек", — говорится в сообщении телеграм-канала СК Белоруссии.
Следствие республики также подчеркнуло, что на данный момент собирает информацию об исчезновении граждан стран Ближнего Востока, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию. Соответствующие запросы уже направлены в международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана.
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Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов. Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.
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