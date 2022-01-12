Елена Проклова рассказала Лайфу, что надеется на скорую выписку после инсульта
Артистка отметила, что её лечат замечательные врачи и правильно подобранная терапия даёт результаты.
Фото © Instagram/elproklova
Актриса Елена Проклова, которая попала в больницу с инсультом, рассказала Лайфу, что чувствует себя значительно лучше, её лечат замечательные врачи.
"Огромное спасибо за беспокойство, что вы все так волнуетесь. Уже лучше, замечательные врачи и чудесная больница, правильно подобранная терапия. Мне уже значительно лучше. Думаю, скоро вернусь (домой. — Прим. Лайфа)", — рассказала артистка.
Напомним, 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. Сама артистка ранее подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".
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